ABD Ankara Büyükelçiliği: 'ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir'

ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın ‘hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Musa Erdoğan