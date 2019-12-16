İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı

ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı

Irak’ta son dönemde askeri üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat’taki Büyükelçiliğinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.

Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

ABD, Irak'ta düzenlenen saldırıların arkasında İran'a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.