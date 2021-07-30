ABD Başkanı Biden'dan aşı olanlara 100 dolar ödül verin çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgınına karşı ABD'de yapılan aşılamanın artması için yeni kuralları açıkladı. ABD'de son haftalarda özellikle aşılanmayan kesimde artan ölümlerin engellenmesi için kurallar koyduğunu belirten Biden, “Şu an çok fazla insan ölüyor veya sevdiklerinin öldüğünü izliyor ve diyorlar ki keşke aşılansaydım” ifadelerini kullandı.

“Bu bir Amerikan trajedisi. Ölmek zorunda olmayan insanlar ölüyor” şeklinde konuşan Biden, federal çalışanlar için aşı olduklarını belirten veya aralarında zorunlu maske kullanımı, haftalık test olma ve sosyal mesafeyi korumayı kabul ettiklerini belirten kuralların yer aldığı formları imzalaması zorunluluğu getirdiğini açıkladı. ABD'deki aşı karşıtları için “Hastalanacaklar ve hastaneleri dolduracaklar” diyen Biden, “Eğer aşılanmadıysanız, kendiniz, aileniz ve birlikte çalıştığınız kişiler için sorun oluyorsunuz” dedi.

Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunan Biden, askeri personel arasında aşılanmanın artması için önlemler alınmasını istedi.

Aşılananlara 100 dolar ödül

Biden, ABD genelinde aşılanma hedefinden geride olunmasından dolayı eyalet valilerinden 1,9 trilyon dolarlık federal yardım bütçesinden çift doz aşı olanlar için 100 dolar ödül vermelerini istedi. Biden, aşılanmış olanlar tarafından bu durumun haksızlık olarak görülebileceğini ancak bu tür teşviklerin virüsü yenmeye yardımcı olabileceğini ifade ederek, bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

Onaylanan 1,9 trilyon dolarlık korona virüs yardım paketinin 350 milyon doları eyaletlerin salgının etkilerini azaltması ve salgınla savaşması için ayrılmıştı. ABD'de yetişkinler arasında en az bir doz aşılananların sayısı yüzde 70'e yaklaşırken, tüm nüfusa bakıldığında tek doz aşılananların oranı yüzde 57.3, çift doz aşılananların oranı ise yüzde 49.5 olarak açıklandı.



Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

