ABD Başkanı Biden'dan tarihi Afganistan kararı!

ABD Başkanı Joe Biden Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Afganistan'da görev alan askeri birliklerinin geri çekileceğini ifade etmişti. Fakat ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 1 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilmesi planının geri çekilmenin planlanan tarihte gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade eden Biden, geri çekilmenin net tarihi konusundaki soruları ise cevapsız bırakmıştı.

Son açıklamasının ardından Başkan Biden, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un 7 Ekim 2001'de Afganistan'da savaşın başlangıcı olan Sonsuz Özgürlük Operasyonu'nu ilan ettiği odada basın açıklaması düzenledi. Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıldönümünde, ABD'nin en uzun savaşını sona erdirmek adına Beyaz Saray Antlaşma Odası'nda konuşan Biden, ABD askeri birliklerinin 11 Eylül tarihine kadar Afganistan'dan geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Biden, ABD birliklerinin geri çekilme sürecinin 1 Mayıs tarihinde başlayacağını belirterek, "Şu an, Afganistan'daki ABD askeri varlığına Başkanlık eden 4. ABD Başkanıyım. 2 Cumhuriyetçi, iki Demokrat. Bu sorumluluğu 5'ciye devretmeyeceğim. ABD'nin en uzun savaşını sona erdirme zamanının geldiğine karar verdim. ABD birliklerinin eve dönme zamanı" ifadelerini kaydetti.

"Çıkışa aceleyle koşmayacağız"

Gerçekleştirilecek olan geri çekilme çalışmalarında acele etmeden emin adımlar atılacağını ve bölgedeki müttefikler ile koordinasyon halinde olunacağını ifade eden Biden, "Çıkışa aceleyle koşmayacağız. Bunu sorumlu, bilinçli ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceğiz ve bunu, şu anda Afganistan'da bizden daha fazla güce sahip olan müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile tam koordinasyon içinde gerçekleştireceğiz. Taliban şunu bilmeli ki, eğer geri çekilirken bize saldırırlar ise, elimizdeki tüm ekipmanlarla kendimizi ve ortaklarımızı savunacağız" dedi.

"Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarını desteklemeye devam edeceğiz"

Başkan Biden, Afganistan'da kadın hakları konusunda dile getirilen endişelere ve ABD askerlerini geri çekilmesinin ardından kaydedilen ilerlemenin sonucunun ne olabileceğine değindi. Biden konuşmasında, "Önemli insani ve kalkınma yardımlarını sürdürerek Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Afganistan'ı desteklemek için, daha fazlasını yapmalarını isteyeceğiz"

Biden bu süreç içerisinde, Afganistan'ın istikrarlı bir geleceği için büyük payı olan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müttefiklerinden destek isteyeceğini belirterek, "Bölgedeki diğer ülkelerden Afganistan'ı desteklemek için, özellikle Pakistan, ayrıca Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den daha fazlasını yapmalarını isteyeceğiz. Onların, Afganistan'ın istikrarlı geleceğinde her zaman önemli bir payları var. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Afganistan'da devam eden ABD diplomatik varlığının nasıl görüneceğini de belirleyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Taliban ile savaşa geri dönmek yerine, önümüzdeki zorluklara odaklanmalıyız"

ABD'nin artık yurtdışındaki diğer önceliklere odaklanmasının zamanının geldiğini belirten Başkan Biden, "20 yıl önce meydana gelen korkunç bir saldırı nedeniyle Afganistan'a girdik. Bu, 2021'de neden orada kalmamız gerektiğini açıklayamaz" ifadelerini kullandı. ABD'nin odaklanması gereken başlıklara değinen Biden, "Taliban ile savaşa geri dönmek yerine, önümüzdeki zorluklara odaklanmalıyız. 11 Eylül'den bu yana Afganistan'ın çok ötesine yayılan terör ağlarını ve operasyonlarını takip etmeli ve bozmalıyız. Giderek güvence altına alınan Çin'den gelen sert rekabet ile yüzleşmek adına ABD rekabetçiliğini desteklemeliyiz. Bir sonraki salgına hazırlanmak için bu salgını yenmek ve küresel sağlık sistemlerini güçlendirmek zorundayız çünkü başka bir salgın daha olacak. Son 20 yıl için değil, önümüzdeki 20 yıl için mücadele edersek, uzun vadede düşmanlarımıza ve rakiplerimize karşı çok daha zorlu olacağız" dedi.

Biden, eski ABD Başkanı Bush'a askerleri geri çekme kararından bahsetti

Başkan Biden, dün eski Başkan Bush ile görüştüğünü ve kendisine Mayıs ayında Afganistan'dan ABD'li askeri birliklerini geri çekme kararını anlattığını bildirdi. Biden, "Yıllar boyunca politik olarak birçok anlaşmazlığımız olsa da, ABD silahlı kuvvetlerinde görev yapan kadın ve erkeklerin mertliğine, cesaretine ve bütünlüğüne olan saygı ve desteğimiz konusunda kesinlikle birleşmiş durumdayız" dedi.

Düzenlediği basın toplantısının ardından Biden, Arlington Mezarlığı'nda yer alan ve Afganistan'da hayatını kaybeden ABD askerlerinin mezarlarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinde Biden, "Ülkeleri için canlarını vermeye hazır olan kadınlara ve erkeklere nesilden nesile hep hayran oluyorum. Canlarını ülkeleri için vermiyorlar, aslında anneleri, erkek kardeşleri, kız kardeşleri, babaları, amcaları, halaları için veriyorlar" ifadelerini kaydetti.