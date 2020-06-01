ABD Başkanı Trump asker ve Ulusal Muhafız güçlerini devreye sokuyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar etkisini arttırarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ve Adalet Bakanı William Barr ile artan protestolar hakkında bugün bir görüşme yaptı.

Trump, yaptığı açıklamada ülkede yapılan protestolarda şiddet olaylarının artması nedeni ile asker ve Ulusal Muhafız güçlerini tüm ülkede devreye sokmayı planladığını duyurdu. Trump, sokaklarda yeniden düzeni sağlamak amacıyla ülke genelinde Ulusal Muhafızlar, yerel polisler ve askeri güçlerin konuşlandırılacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise, eyalet ve belediye başkanları ile birlikte şiddet eylemlerini durdurmak için özel bir yapı oluşturulacağını duyurdu.

Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, artan protestolar nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın bugünden itibaren başladığını ve 21.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacağını açıklayan Bowser, “Anayasanın gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı" dedi.

Öte yandan, ABD'de çıkan olaylara müdahalede polis güçlerinin yetersiz kalması nedeniyle birçok şehirde 17 bin Ulusal Muhafız sokağa indi.

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Hasan Çelik