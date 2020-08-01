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ABD Başkanı Trump: 'TikTok'u ABD'de yasaklayacağız'

ABD Başkanı Trump: 'TikTok'u ABD'de yasaklayacağız'
ABD Başkanı Trump: 'TikTok'u ABD'de yasaklayacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketine ait, özellikle gençler arasında popüler olan video paylaşım platformu TikTok'un ülkede yasaklayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ülkesinde yasaklanacağını bildirdi. Trump, "TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklıyoruz" diyerek yasağı uygulamak için yeni bir kararname imzalayacağını ya da acil durum yetkilerini kullanabileceğini ifade etti. Trump, "O yetkiye sahibim" şeklinde konuştu.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu açıkladı.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyordu.

Hasan Çelik
 

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