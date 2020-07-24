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ABD, Çinli Biyolog Juan Tang'i tutukladı

ABD, Çinli Biyolog Juan Tang'i tutukladı
ABD, Çinli Biyolog Juan Tang'i tutukladı

ABD’de FBI tarafından vize dolandırıcılığı yapmaktan aranan Çinli Biyolog Juan Tang, tutuklandı.

ABD'de dün FBI tarafından Çinli Biyolog Juan Tang'ın vize başvurusu yaptığı sırada Çin ordusunda aktif görevde olduğunu sakladığı ve hatalı bildirim yaptığı iddia edilmişti. FBI'ın iddiası ile harekete geçen savcılık Tang'e vize dolandırıcılığı suçlaması ile arama emri çıkarmıştı. FBI ise Tang'in Çin'in San Francisco Konsolosluğunda saklandığını öne sürmüştü.

Adalet Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ülkeye hileli vize ile girmekle suçlanan Tang'in Sacramento'da tutuklandığı duyurulurken, kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. ABD'de Tang'in haricinde vize başvurusunda sahtekarlık yaptıkları iddiasıyla 3 Çinli araştırmacı daha gözaltına aldı.

Ulusal Güvenlik Savcı Yardımcısı John Demers, yaptığı açıklamada tutuklanan kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek vize soruşturması sırasında yalan beyanda bulunduklarını ifade ederken. Demers, Çin vatandaşlarından her birinin 10'ar yıl hapis ve 250'şer bin Dolar para cezası alabileceğini belirtti.

Serkan Bayar
 

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