ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'ABD, İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme amacıyla başlattığı 4 günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'de temaslarına başladı. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. ABD'nin İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ifade eden Blinken, aynı zamanda son çatışmaların ardından Gazze'nin yeniden inşasına büyük ölçüde katkı sunacaklarını belirtti.

Blinken, "Başkan Joe Biden, benden bugün buraya 4 nedenden dolayı gelmemi istedi. ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını göstermek, Batı Şeria ve Kudüs'te daha fazla istikrar sağlamak ve gerilimi azaltmak için çalışmaya başlamak, Gazze'nin yeniden inşasında hızlı bir başlangıç yapmak, Filistin halkı ve yönetimi ile ilişkimizi yeniden inşa etmeye devam etmek" dedi.

ABD'nin İsrail'in kendisini saldırılara karşı savunma hakkını tamamen desteklediğini söyleyen Blinken, "Uzun süredir devam eden ortaklığımızın tüm yönlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Blinken, "Buna bugün yaptığımız gibi, İran ile nükleer anlaşmaya potansiyel bir geri dönüş konusunda Viyana'da devam eden müzakereler hakkında İsrail ile yakın danışmalar da dahil olmak üzere devam edeceğiz" diyerek İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerine karşı koymak için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Yeniden şiddet ortamına dönüşün önlenmesi, Gazze'deki insani krizin üstesinden gelinmesi gibi bir dizi zorluğun aşılması konusunda ateşkesin sağladığı fırsattan yararlanmaları gerektiğini belirten Blinken, "Bugün ABD'nin önemli bir yardımını açıklayacağız. Hamas'ın bundan yararlanmamasını sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Gazze ve Batı Şeria'daki fırsatları genişletmek için de çalışmalıyız" diyen Blinken, "Bunun gibi yatırımlar, hem Filistinlilere hem de İsraillilere fayda sağlayacak daha istikrarlı bir ortamın gelişmesine yardımcı olacaktır" dedi. Blinken, Netanyahu ile her iki taraftaki liderlerin ortak gelecekleri için daha iyi bir yol belirlemeleri amacıyla atmaları gereken diğer adımlar hakkında konuştuklarını belirtti.

Blinken, "Filistinlilerin ve İsraillilerin eşit derecede güvenli ve emniyetli yaşamayı, eşit fırsatlardan yararlanmayı, onurlu muamele görmeyi hak ettiklerine inanıyoruz" dedi.

"Hamas sükuneti bozup İsrail'e saldırırsa, cevabımız çok güçlü olur"

İsrail Başbakanı Netanyahu ise konuşmasında İsrail'in meşru müdafaa hakkına "sağlam desteği" için ABD'ye teşekkür etti. "Hamas sükuneti bozup İsrail'e saldırırsa, cevabımız çok güçlü olur" diyen Netanyahu, Blinken ile Hamas'ın yeniden silahlanmasını önlemek için birlikte nasıl çalışılacağını görüştüklerini ifade etti.

İran konusuna da değinen Netanyahu, "Umarım ABD, eski Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönmez. Anlaşmanın İran'ın uluslararası meşruiyete sahip bir nükleer silah cephaneliğine sahip olmasının yolunu açtığına inanıyoruz" dedi. Netanyahu, "Ne olursa olsun İsrail, yıkımımıza kendini adayan ve bu amaçla kitle imha silahları elde etmeye kararlı bir rejime karşı kendini savunma hakkını her zaman saklı tutacaktır" şeklinde konuştu.

Netanyahu ayrıca, İsrail ile Arap ve Müslüman dünyası arasındaki normalleşme adımlarını genişletmek için İsrail ve ABD'nin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerle barış sağlanması konusuna değinen Netanyahu, "ABD Başkanı Biden, 'İsrail bağımsız bir Yahudi devleti olarak tanınana kadar barış olmayacak' dediğinde kesinlikle haklıydı. Anahtar bu, Başkan Biden ile daha fazla aynı fikirde olamazdım" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın bir sonraki durağı Ramallah

ABD Dışişleri Antony Blinken, İsrail temaslarının ardından Batı Şeria'da bulunan Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese verilen destek ile Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularının ele alınması bekleniyor.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'in yanı sıra ateşkesi desteklemek ve çatışmaların tekrar başlaması riskini azaltmaya yönelik çabaları ele almak üzere Mısır ve Ürdün'de de temaslarda bulunacak.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ve 11 gün boyunca devam eden saldırıları, ABD'den gelen baskılar üzerine taraflar arasında 21 Mayıs'ta alınan ateşkes kararı ile sona ermişti.