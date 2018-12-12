ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması devam ediyor'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmayı CIA sürdüreceğini ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi. Pompeo, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 21 Suudi yetkiliye ABD tarafından uygulanan yaptırımların yeterli olduğunu savunarak, "Suudiler zaten bedelini ödedi" dedi.

"Net bir şey söyleyemem"

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Veliaht Prens'ten geldiğine dair CIA'in hazırladığı değerlendirme raporuna rağmen, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle Prens arasında doğrudan bir kanıt olmadığını söyledi. CIA'in sürdürdüğü incelemenin hangi aşamada olduğu ile ilgili soru üzerine Pompeo, "Bu konuda gördüğünüz bazı raporlar yanlış. Soruşturma devam ediyor ve şu anda cinayet ile ilgili net bir şey söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.