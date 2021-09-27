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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price Covid-19'a yakalandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Ned Price, Covid-19'a yakalandı. Price sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Covid-19 semptomları gösterdiğini ve ardından yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, 10 gün karantinada kalacağını duyurdu. Price, “Kendimi kötü hissediyorum ama ciddi hastalıklardan koruduğu güvenli ve etkili aşılara minnettarım” dedi.

Price'ın yardımcısı Jalina Porter ise, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bu sabah yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını aktararak, Price'ın yakın çevresinde bulunanlarda semptom görülmediğini açıkladı.

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