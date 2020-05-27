ABD, G7 Zirvesi için ısrarcı

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD, bu yıl G7 Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Korona virüs önlemlerine karşı, zirvenin planlandığı gibi Beyaz Saray'da yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, zirvenin Beyaz Saray'da yapılacağını ifade ederek, “Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi dünya liderlerini de koruyacağız” dedi. Salgın nedeniyle durdurulan faaliyetlerin yeniden başlamasına “en güzel örnek” olarak G7 Zirvesi'nin düzenlenmesinin gösterilebileceğini dile getiren McEnany, ”Başkan yeniden açılma konusunda G7 Zirvesi'nin Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesinden daha güzel bir örnek düşünmüyor” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, zirveye katılacak liderlerin korunacağını vurgulayarak, “Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şu ana kadar yabancı liderler de bu fikre katılıyor” dedi.

Mart ayında yapılan açıklamada, yüz yüze planlanan G7 Zirvesi'nin korona virüs salgı nedeniyle video konferans yolu ile gerçekleştirileceği bildirilmişti.