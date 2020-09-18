İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı

ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı
ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ekim'e kadar uzattı

ABD, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına getirdiği kısıtlamaları 21 Ekim’e kadar uzattı.

Korona virüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, kısıtlamaların süreleri uzatılıyor. ABD'li ve Kanadalı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamalarda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana uygulanan ve 21 Eylül'de sona ermesi beklenen sınır kısıtlamalarının 21 Ekim'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Yetkililer, kısıtlamaların havayolu ile yapılan ticareti ve yolcu taşımacılığını etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sekreter Vekili Chad Wolf yaptığı açıklamada, ABD'nin Meksika sınırında da benzer kısıtlamalara sahip olduğunu ve bu kısıtlamalarında 21 Ekim'e kadar geçerli olacağını duyurdu. Wolf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için Kanadalı ve Meksikalı ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 892 bin 468'e, toplam can kaybı ise 202 bin 563'e yükseldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.