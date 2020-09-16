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ABD, Musul'daki Kara Saray'ı restore ediyor

ABD, Musul'daki Kara Saray'ı restore ediyor
ABD, Musul'daki Kara Saray'ı restore ediyor

ABD'nin Irak’ın Musul kentindeki tarihi Kara Saray’ı restore etmeye başladığı bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Musul kentinden geçen Dicle nehrinin batı yakasında yer alan ve Atabekler döneminden kalan Kara Saray'ı restorasyon çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Sarayın restorasyonu Musulluların yardımı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu sarayın temizlendiğini ve lambalarla aydınlandığını söyledi. Açıklamada, Kara Saray'ın temizlenmesi ve restore çalışmalarının tarihi eserler uzmanlarının denetimi altına yapıldığı aktarıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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