ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak Kongre baskını için seçilmiş komite kuracak

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği kanlı Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, baskına katılanlara ilişkin davalar da devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyona benzer bağımsız bir komisyonun kurulmasının Cumhuriyetçiler tarafından engellemesinin ardından 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komite kurulacağını duyurdu.

Pelosi, "Bu sabah, büyük bir ciddiyet ve üzüntüyle, Meclis'in 6 Ocak ayaklanması için seçilmiş bir komite kuracağını duyuruyorum. Seçilmiş komite, saldırının gerçeklerini ve nedenlerini araştırarak rapor edecek. Gelecekteki herhangi bir saldırının önlenmesi için tavsiye sunacak” dedi.

Temsilciler Meclisi'nde Kongre baskını için bağımsız komisyon kurulmasına yönelik yapılan oylama 54'e karşı 35 oyla engellenmişti. Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in komisyona karşı çıkması nedeni ile komisyonun kurulması için gereken 60 oya ulaşılamamıştı.

Kongre baskını davalarında ilk hüküm açıklandı

Baskına katılan Trump destekçileri ile ilgili davalardan birinde ilk kez hüküm açıklandı. Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katıldığı ve gözcülük yaptığı gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki kuaför dükkanı sahibi Anna Morgan-Lloyd, 5 bin dolar para cezası ve 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Morgan-Lloyd'un, duruşmada çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilemesi sonucu hapis cezasına çarptırılmak yerine denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

Morgan-Lloyd'un özür dilemesinin yanı sıra planlı hareket ettiği veya başkalarını kışkırttığına dair hiçbir kanıt olmaması nedeniyle 3 yıl süreyle koşullu serbest bırakılmasına karar verilirken, Kongre baskınına ilişkin davalarda ilk kez hüküm açıklanmasının devam eden 6 Ocak soruşturmalarında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Öte yandan 6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen en büyük soruşturmalardan biri olurken, baskın ile bağlantılı yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı. Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, şubat ayında Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu.