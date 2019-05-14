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ABD uçaklarından tehlikeli keşif uçuşu

ABD uçaklarından tehlikeli keşif uçuşu
ABD uçaklarından tehlikeli keşif uçuşu

ABD keşif uçaklarının gün boyunca Rusya’nın Suriye’deki hava üslerinin yakınlarında keşif uçuşları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Rus basını, hava trafiği izleme kaynaklarının radar verilerine dayandırarak yaptığı haberlerde Amerikan USAF RC-135V ve P-8A Poseidon tipi keşif uçaklarının gün boyunca Rusya'nın Suriye'deki hava üslerinin yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini aktardı. ABD'nin NATO'ya bağlı keşif uçaklarından birinin 15.20'de Yunanistan'ın Girit Adası'ndan havalandığı açıklandı. ABD'nin ikinci uçağının ise 15.25'te İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden kalktığı, her 2 uçağında Akdeniz üstünden Suriye'nin sahil noktalarında uçuşlar gerçekleştirdiği, uçakların Rusya'nın Suriye'de bulunan Hmeymim ve Tartus hava ve deniz üssü çevrelerinde uçuşlar gerçekleştirdiği öğrenildi. 

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