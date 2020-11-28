İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento'da yer alan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Alışveriş merkezi çalışanlarının 8-12 el silah sesi duyduklarını ifade edildi.

Sacramento Polisi sözcüsü Karl Chan, olayın yerel saatle 18.00 sularında yaşandığını aktardı. "Bunun münferit bir olay olduğunu teyit edebiliriz" diyen Chan, saldırı sırasında alışveriş merkezinin içinde çok sayıda kişi olduğunu söyledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.