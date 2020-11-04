ABD'de Başkanlık seçimlerinde yarış kıyasıya devam ediyor

ABD'de Başkanlık seçimlerinde halk oy vermeye devam ederken, Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadele sürüyor.

Salıncak eyaletlerde son durum

Biden ve Trump'ın zaferlerini ilan ettikleri eyaletlerde şu ana kadar bir sürpriz yaşanmazken, iki adayın salıncak eyaletlerden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da kıyasıya yarış devam ediyor. Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı Florida'da Trump oyların yüzde 51,2'sini, Biden ise oyların yüzde 47,7'sini aldı.

11 delegeye sahip Arizona'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, sayılan oyların 53,6'sını Biden, yüzde 45'ini ise Trump aldı.

16 delegeye sahip Georgia'da oyların yüzde 74'ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 53,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların yüzde 45,3'ünü aldı.

6 delegeye sahip Iowa'da oyların yüzde 76'sı sayılırken, Trump sayılan oyların 51,3'ünü, Biden ise sayılan oyların yüzde 46,8'ini aldı.

18 delegeye sahip olan Ohia'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyların 45,3'ünü aldı.

16 delegeye sahip Michigan'da oyların yüzde 47'si sayılırken, Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 54,6'sını, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 43,6'sını aldı.

10 delegeye sahip Minnesota'da oyların yüzde 61'i sayıldı. Biden sayılan oyların 54,8'ini, Trump ise sayılan oyların yüzde 43,2'sini aldı.

15 delegeye sahip Kuzey Carolina'da oyaların yüzde 95'i sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 50,1'ini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 48,7'sini aldı.

20 delegeye sahip Pensilvanya'da oyların yüzde 50'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 56,5'ini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 42,1'ini aldı.

10 delegeye sahip Wisconsin'de oyların yüzde 60'ı sayılırken, Trump sayılan oyların yüzde 51,6'sını, Biden ise sayılan oyaların yüzde 46,8'ini aldı.

29 delegeye sahip Teksas eyaletinde oyların yüzde 87'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump sayılan oyların yüzde 52,2'sini, Demokratların adayı Biden ise sayılan oyların 46,4'ünü aldı.

18 delegeye sahip Ohio'da oyların yüzde 88'i sayıldı. Trump sayılan oyların yüzde 53,2'sini, Biden ise sayılan oyaların yüzde 45,3'ünü aldı.

Joe Biden delege sayısını 213'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump delege sayısını 145'e yükseltti.

Donald Trump, 18 delegeye sahip olan salıncak eyaletlerden Ohio'da seçimi kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 223'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 212'ye yükseltti.

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 238'e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 213'e yükseltti.

Florida'da Trump kazandı

Trump, 29 delegeye sahip olan kritik eyaletlerden Florida'da seçimi kazandı.

Texas'ın kazananı Trump oldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında süren Başkanlık yarışında kritik önem taşıyan Texas'ta kazanan Donald Trump oldu.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde sonuçlar tek tek açıklanıyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkan seçiliyor. Sonuçların bugün netleşmeyebileceği konuşulurken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, kritik önem taşıyan Texas'ta Donald Trump, Biden'ı geride bıraktı. Oyların yüzde 94'ünün açıldığı Texas'ta kazanan Trump oldu. Texas'ta 38 delege kazanan Trump, Texas'ı yaklaşık 650 bin oy farkla kazanmış oldu.

Arizona'nın kazananı Biden oldu

ABD'de başkanlık seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden, Arizona eyaletini kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden, seçimi başa baş götürüyor. 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkanlık koltuğuna oturacak. Alınan son sonuçlara göre Trump toplam delege sayısını 213'e, Biden ise 238'e yükseltti. Seçimde öneme sahip “salıncak eyaletler” Başkanın belirlemesinde büyük rol oynarken, kritik öneme sahip Texas'ı Trump kazandı. 11 delegeli Arizona'nın tercihi ise Joe Biden oldu. Arizona'da rakibi Trump'ı geride bırakan Biden, 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump'tan sosyal medyada seçim açıklaması

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet."

Demokratların adayı Joe Biden: 'Seçimi kimin kazandığını ABD halkı söyler'

Demokratların adayı Joe Biden seçmene seslenerek, “Oyları saymak uzun sürebilir. Seçimi kimin kazandığını ABD halkı söyler” dedi.

Twitter Trump'ın 'galibiyet' paylaşımını sildi

ABD'de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump'ın Twitter'da yaptığı “galibiyet” paylaşımı Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi.

Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD'de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler'in silineceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet'i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.

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