ABD'de başkanlık seçimlerine 8 gün kala 60 milyondan fazla kişi oy kullandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine günler kala milyonlarca kişi oyunu kullandı. ABD Seçimler Projesi sitesindeki verilere göre, şu ana kadar erken oy verenlerin sayısı 60 milyon 82 bin 857'ye ulaştı. Bu rakam 2016 seçimlerinde kullanılan toplam oyun neredeyse yarısına denk geliyor. Erken oyların 40 milyon 182 bin 523'ü posta yoluyla kullanılırken, bu sayı erken kullanılan oyların 3'te 2'sinden fazlasına denk geliyor.

Seçimler Projesi sitesi, bazı eyaletlerin posta yoluyla ve şahsen erken kullanılan oylar arasında ayrım yapmadığı konusunda uyardı. Uzmanlar, erken oylamaya olan yoğun ilginin nedenleri arasında ise seçmenlerin Trump ve Joe Biden arasındaki seçim yarışına yoğun ilgi göstermesini ve Covid-19 salgınını gösterdiler.

Başkan Trump posta yolu ile kullanılan oyların güvenli olmadığı iddialarına devam ederken, pek çok seçmen oylarını posta yoluyla kullandıklarında kaybolacağından endişe ediyor. New Jersey'de bir postacı geçtiğimiz günlerde oy pusulalarını çöp kutusuna atmakla suçlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'ta Florida'nın West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede oyunu kullanmıştı.