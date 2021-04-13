ABD'de Johnson & Johnson'ın aşısını kullanmayı "durdurun" tavsiyesi

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'ın geliştirdiği korona virüs aşısının oluşturduğu yan etkiyle ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden açıklama geldi. CDC ve FDA, aşının uygulandığı 6 kişide "nadir ve şiddetli" kan pıhtılaşması görülmesi nedeniyle kullanımının ülkede durdurulmasını tavsiye etti.

Aşılama kampanyası kapsamında 6.8 milyon doz Johnson & Johnson aşısının uygulandığı ülkede, kan pıhtılaşmasının görüldüğü 6 kişinin 18 ve 48 yaşlarındaki kadınlar olduğu belirtildi. CDC ve FDA tarafından yapılan ortak açıklamada, vakalardaki yan etkilerin aşılamadan 6-13 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) ile toplantı düzenleyecek. FDA, bu analizi gözden geçirecek. Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçtiğimiz hafta Johnson & Johnson aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması görülmesi üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.