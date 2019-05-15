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ABD'de polis hamile kadını öldürdü

ABD'de polis hamile kadını öldürdü
ABD'de polis hamile kadını öldürdü

ABD'de bir polis gözaltına almak isterken kendisine direnen hamile kadını ateş ederek öldürdü.

ABD’de polis hamile kadını öldürdü - Tıkla İzle

ABD'de bir polis, hamile olduğunu söyleyen kadını gözaltına almaya çalıştığı sırada ateş ederek öldürdü. Polis memuru, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliyi gözaltına almaya çalıştığı esnada kadına şok tabancası ile müdahale etti. Kadın polise direnirken hamile olduğunu söyleyerek şok tabancasını aldı. Ancak polis, şok tabancasını alan kadını ateş ederek öldürdü. Hamile kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların polise tepki göstermesine neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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