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ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı

ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı
ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı

ABD'nin Illinois eyaletinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı - Tıkla İzle

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Söndürme çalışmaları sırasında ise korku dolu anlar yaşandı.

Yangın devam ederken büyük bir patlama meydana geldi. Kameralara saniye saniye yansıyan patlama anında tesisten alev topu yükseldiği görüldü. Rockton polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bölge sakini için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson ise yangının birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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