ABD'de son 24 saatte 2 bin 479 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede son 24 saatte 644 bin 814 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 69 milyon 308 bin 111'e ulaştığı belirtildi. ABD'de son 24 saatte 2 bin 479 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının ise 860 bin 247'ye yükseldiği aktarıldı.

ABD'de en fazla vaka 7 milyon 230 bin 198 vaka ile California eyaletinde tespit edilirken, California'yı 5 milyon 797 bin 842 vaka ile Texas, 5 milyon 289 bin 959 vaka ile Florida takip ediyor. Florida'nın ardından en fazla vaka 4 milyon 755 bin 168 vaka ile New York eyaletinde tespit edildi.

ABD'de şu ana kadar 531 milyon 864 bin 871 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 81'i en az bir doz aşılandı.