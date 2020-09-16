ABD'den peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım

IKBY'nin başkenti Erbil'deki temaslarını tamamlayan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, IKBY Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile yaptığı ortak basın toplantısında, ülkesinin Peşmerge Bakanlığı'na yardım verdiğini söyledi. Peşmerge Bakanlığı'na verilen 250 milyon dolarlık yardımın de askeri teçhizat ve malzemelerinden oluştuğuna dikkat çeken Tueller, maddi yardımın yanı sıra söz konusu askeri ekipmanların eğitimi için askeri eğitimcilerin gönderildiğini vurguladı.

Verilen askeri desteğin ülkesinin Irak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Tueller, peşmerge güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye övgü yağdırdı.

Basın toplantısında konuşan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ise söz konusu yardımların ABD'nin gösterdiği özenin göstergesi olmasının yanı sıra teröre karşı verdiği mücadelenin ne kadar takdirle karşılandığını göstergesi olduğunu dile getirdi.

Abdulkadir Hacıoğlu