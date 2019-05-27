İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'den Yunanistan'a asker ve araç sevkıyatı

ABD'den Yunanistan'a asker ve araç sevkıyatı
ABD'den Yunanistan'a asker ve araç sevkıyatı

ABD Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker sevkıyatı gerçekleştirdi.

ABD donanmasına ait Green Ridge adlı gemi Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker getirdi. Bu malzemeler ve askerler daha sonra ABD'nin NATO yükümlülüklerinin bir parçası olarak, bölgedeki diğer müttefiklerle birlikte yapılacak 'Saber Guardian' ve 'Decisive Strike' tatbikatları için Balkanlar'a taşınacak.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Hava Kuvvetleri Akademisi Oditoryumu'nda HAF Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Hava Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada gemi ve malzemelerin geleceği konusunda bilgi vermiş, daha sonra 23 Mayıs'ta Büyükelçiliğin Facebook sayfasında geminin gelişiyle ilgili bilgi verilerek fotoğraf paylaşılmıştı. Facebook sayfasında yapılan açıklamada, "ABD ordusunun Decisive Strike 2019 tatbikatına katılacak ilk grubu Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na ulaştı ve oradan Kuzey Makedonya'ya gitti. Bu birlikle Kuzey Makedonya Ordusu ile ortak askeri tatbikat içinde yer alacak, Haziran başında ise daha çok asker gelecek" ifadeleri kullanıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.