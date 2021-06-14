İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AB'den Afrin'deki saldırıya kınama

AB'den Afrin'deki saldırıya kınama
AB'den Afrin'deki saldırıya kınama

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bulunan El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği'nden (AB) 12 Haziran Cumartesi günü terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de gerçekleştirdiği saldırıya kınama geldi. AB Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Avrupa Birliği, 12 Haziran Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'deki El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen ve hastalar ile sağlık personeli de dahil olmak üzere çok sayıda sivilin öldürüldüğü saldırıyı kınıyor. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Bu saldırı, özellikle hastanenin koordinatlarının Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılması nedeniyle Uluslararası İnsani Hukukun ciddi bir ihlalidir" denilen açıklamada, "AB, uluslararası insani hukuka saygının her zaman ve her koşulda sağlanması gerektiğini hatırlatır. AB, BM Özel Elçisi Geir Pedersen'in çağrısıyla ülke çapında tam bir ateşkes çağrısını yineliyor" denildi.

Mustafa Ulusoy

İLGİLİ HABER
Terör örgütü YPG/PKKnın Afrin saldırısında ölü sayısı 18e yükseldi Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
İLGİLİ HABER
Dışişleri Bakanlığından PKK/YPGnin Afrinde düzenlediği saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığından PKK/YPG'nin Afrin’de düzenlediği saldırıya kınama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.