ABD'nin BM Büyükelçi Vekili Mills, ABD Başkanı Biden yönetiminin Orta Doğu politikasını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler, Biden yönetiminin yeni politikalarına yöneldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçi Vekili Richard Mills, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Başkan Biden yönetiminin Orta Doğu politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Biden yönetiminin iki devletli çözümü destekleyeceğini ifade eden Mills, "Biden'ın Orta Doğu politikası, tutarlı bir Filistin devleti ile İsrail'in barış ve güven içinde yaşaması için iki devletli çözümü desteklemek olacak" ifadelerini kulandı.

Filistin'de kapatılan diplomatik temsilcilikler yeniden açılacak

Mills, Başkan Biden'ın Filistin ile diplomatik bağların iyileştirilmesi için adım atacağını bildirdi. Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Filistin'de kapatılan diplomatik temsilcilikleri geri açacağını belirten Mills, Başkan Biden'ın diğer ülkeleri İsrail ile bağlarını normalleştirme konusunda teşvik edeceğini fakat bunun İsrail-Filistin barışı anlamına gelmediğini ifade etti.

Öte tandan 2018 yılında ABD, Filistinli yetkililerin ABD'li meslektaşlarıyla doğrudan teması tercih ettikleri gerekçesiyle, Washington DC'de yer alan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (PLO) ofisini kapatılmasına karar vermişti. Karar, 2017 yılında ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından gelmişti. Bu açıklamanın ardından ise ABD-Filistin ilişkileri bozulmaya başlamıştı.