ABD'nin Orta Amerika ülkelerine 850 milyon dolardan fazla yatırım yapması bekleniyor

ABD, düzensiz göçle mücadele için gelecek yıl Orta Amerika ülkelerine 850 milyon dolardan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a bir mektup yazarak, Orta Amerika'daki düzensiz göç, güvenlik problemleri, kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik ile mücadele için kongreden kaynak isteyeceğini belirttiğini aktardı.

Ebrard, Biden'ın mektubunda hükümetinin göçün nedenlerine müdahale etmeyi amaçladığını vurguladığını ve Orta Amerika'daki yatırımları artırmak için Meksika ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiğini açıkladı.

Ebrard, Biden'ın mektubunda bazı sosyal destek programları aracılığıyla Orta Amerika bölgesindeki kalkınmaya destek veren Meksika'ya teşekkür ettiğini belirterek, “Orta Amerika'daki yatırımları artırmak için sizinle birlikte çalışmayı ve işbirliğimizi genişletmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandığını aktardı.

ABD, bu yıl Honduras, Guatemala ve Salvador gibi ülkelere 600 milyon dolar yatırım yaptı.

Saim Sevinç