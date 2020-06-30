Abdulkadir Bitigen'e kritik görev

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30.haftasında 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 18.30'de oynanacak olan BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçında Kayserili Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu müsabakada yardımcılıklarını Ahmet Volkan Narinç ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Caner Ak.

Küme düşme hattında yer alan iki takımın zorlu müsabakasında görev yapacak olan Abdulkadir Bitigen, ligin 29.haftasında ise Trabzonspor ile MKE Ankaragücü maçında görev yapmıştı.

Yüksel Yıkılmaz

