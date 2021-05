Abdullah Avcı: 'Gelecek sezonun planlamasına başladık'

Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Avcı, gelecek sezon için şampiyonluk yarışının içinde olmak için sezon planlaması yaptıklarını söyledi. Avcı, Sörloth konusunda da "Kim istemez?" yanıtını verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bordo-mavili takımı takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiği dönemden sonra gerçekleşen istatistikleri daha önce matematiksel olarak hesabının yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ancak çok daha iyi organize olacağımızı düşündük. Bu oyuna hem sahanın içinde hem de sahanın dışında bir organizasyon olarak baktık. Yukarıya doğru çıkacağını düşünüyordum. Bugün 32 lig maçı oynadık. 65 puan almışız geldikten sonra. Çok karşılaştırma çok yapmak istemiyorum.

Mevcut durumu değerlendirmek daha doğru. Ben çalıştırdığım takımlarda son 5 senesinde yarışan bir teknik adam olarak bu ortalamalarda şampiyon olan takımlar da oldu. Bunun içinde bir kupa da kazandık ayrıca. Baktığınızda kağıt üzerinde doğru duruyor. Bir takım verileri de bunun içine koyabiliriz.Her verimiz sahanın içindeki 68'e 105'de oynanan oyunla olan her verinin istatistikte yukarıya çıktığını, oranların çok detaylarına girmek istemiyorum, yüzde 10'lar, yüzde 20'lere kadar verilerin yukarı çıktığı durum var. Bu kulübün de bize sunduğu ve Trabzonspor'un genetiğinin yarışmak olduğu bir yerde bunu beraber oyuncu grubunun öğrenmeye açık uygulamak istediği, sahanın içinde taktiksel duruma bağlı adım adım gerçekleştirmek istedik. Geldiğimiz nokta iyi ancak yeterli değil. Bunun üzerine daha neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımız bir yandan da devam edecek" diye konuştu.

"Nefes nefese yarışın içinde olduk"

Avcı, şampiyonluk yarışının içinde mücadele devam ederken oyun anlayışında kontrolü ellerinde tutmaya çalışan taraf olduklarına ifade ederek şunları söyledi: "Çok arkadan gelip kaybetme durumunu oluşturmadan nefes nefes yarışın içinde olduk. Özellikle şunu ifade ettik, fırsat her zaman var bunu kaçırmadan devam etmemiz gerekiyor diye. Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra zihinsel yorgunluklar olabiliyor. Kasımpaşa maçı ile tekrar ayağa kalkmak ve sonrasında Alanya maçını kaybetmek zihinsel yorgunluklar oluşturdu ister istemez. Bunun yanı sıra ligin en genç yaş ortalaması olan takım Trabzonspor. Altyapısından yetişmiş en fazla oyuncu oynatan Gençlerbirliği ile yine Trabzonspor. Bu ligde yarışmak zirvede olabilmek için deneyim de rekabet de yeterlilik de şart. Bunların zaman zaman eksikliklerini yaşadık. Ama bugün deplasmanda hiç kaybetmedik, toplamda 3 mağlubiyet aldık. Oynadığımız 32 müsabakada oyunun bütününde üstünlük vermeden zaman zaman verip zaman zaman alan ancak genelde oyunu hep elinde tutan bir Trabzonspor olduk. Bu bize ne getirecek nasıl yeterliliği daha yukarıya çekeceğiz. Bundan sonraki süreçlerimiz onunla ilgili olacak.”

"Altyapıyı dizayn ediyoruz"

"Özellikle geldiğimde ilk toplantıda verimli topraklardan bahsetmiştim" diyen Avcı, "Bugün itibariyle özellikle son 2 aydır altyapıyla ilgili verimli topraklar olabilir, oyuncu her zaman çıkabilir, Türkiye'nin her yerinde oyuncu vardır bu kaynaklardan çıkan oyuncular yurt dışına gitmiştir. Bundan sonra da olacaktır. Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademimizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan bir altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Abdulkadir Parmak keşke bizimle olsaydı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'la ilgili olarak ise "Son maçlarda keşke Parmak da olsaydı, bu veri bizi birinci sıraya çıkartabilirdi. Parmak geldiğim günden itibaren devamlı oynadı. Kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla bir problemim olamaz. Esas olan Trabzonspor ve Trabzonspor kurumudur. Bununla ilgili kendisiyle de görüşme yaptık, kendisi de bunu talep etti, oturduk karşılıklı konuştuk. 15'i itibariyle tekrar düşünüp konuşup ne yapacağımıza karar veririz dedik. Oyuncunun dili, dini, ırkı, yerlisi, yabancısı yoktur. Özellikle burası için. Buranın ve yörenin bir insanı olduğum için. Hüseyin Türkmen de buranın değerli altyapısından yetişmiş oyuncularından bir tanesidir. Serkan için de aynısını söyledim. Lütfen bu topraklarda yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Bunun için de çalışmalarıyla, duygusuyla, ruhuyla, ekonomisiyle hep buraya katkı sağladılar. Ben de onları kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. Türkmen buranın değerli bir oyuncusu. Türkmen bizimle devam edecek. Umarım bunların sayısını daha fazla çoğaltırız" dedi.

"Trabzonspor nokta atışı yapmak zorunda"

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un her zaman nokta atışı yapmak zorunda olduğunu belirterek, "3 tane kiralık oyuncumuz var. Kamil Ahmet ve Hosseini'nin sözleşmeleri bitiyor. Trabzonspor her atışını nokta atış yapmak zorunda. Biz şunu aldık, şu olmadı, bu kadar para harcadık durumlarının olmaması gerekiyor. Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Başkan yöneticiler ben ve teknik heyet ve özellikle izleme komitesi ile her gün bir araya geliyorum. İhsan hoca buranın iyi bir hafızası, çok önemli çalışmaları var. Turgut hoca benimle altyapı arasında koordinasyonu sağlıyor. Bazı oyuncularla ilgili raporları aldık. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız, bazılarının önünü açacağız. Bizimle beraber devam edenler olacak, kiralık olarak gidenler olacak. 5 oyuncu söyledim, 3 tanesi kiralık, bunların bazılarının satın almalarının opsiyonlarının rakamları var. 2 tanesinin mukavelesi var 4 senede burada olan, bunların birçok boyutunu araştırıyorum. Oyuncularla en ufak bir problemimiz yok. Bir şeyleri bağlamadan daha iyisini nasıl yapabilirizin çalışmasını yapıyoruz aslında. Burası Trabzonspor herkes burada olmak ve oynamak istiyor. Onun için ben de en değerlisi hangisi en doğrusu hangisi ise ekip ve izleme komitesi ile beraber vereceğim kararla bunları yönetime sunuyorum. Kamil Ahmet ile Hosseini de bu beklemenin içinde olan oyuncular. Tercih kullanabilirlerse kullanırlar, saygı duyarım kullanmayacaklarsa değerlendirmesini ben kurum adına hangisi doğruysa, burada mı yoksa yollar mı ayrılacak, onun kararını vereceğim. Çünkü iletişim ve görüşme halinde olduğumuz oyuncular da var" açıklamasını yaptı.

"En az gol yiyen takımlardan birisi Trabzonspor"

"Özellikle hücum setlerini belki de en fazla çalışan teknik direktörlerden birisi" olduğunu belirten Avcı, "Rakibi ceza sahasına kadar yürüyerek (mecazi söylüyorum) organizasyonlarla çok sağlam bir şekilde gidebiliyoruz. Ondan sonra beceri ve yeterlilik devreye girebiliyor. Çok girip kaçırdığımız maçlar da var. Ancak daha iyisini yapabilmek için çok tekrar lazım. Çünkü Trabzonspor hücum oynar, set oyunları oynar. Set oyunları zor oyunlardır, geçiş oynamaz, geçiş zaman zaman oyunun içinde vardır. Set oyununda içinde problem çözmek önemli olan. Organizasyondur, beceridir. Özellikle ön tarafla ilgili transfer çalışmalarımız var. Bunun sayısını daha fazla artırmamız gerekiyor. Çünkü yarışabilmek için. Nasıl şunu söylüyorsak, hücumdayken de savunma güvenliğini almak önemlidir. Bugün dünyadaki takımların hepsini seyredin, savunma da da hücumda da beraber hareket etmek önemlidir. Özellikle yeterliliği, rekabeti artırdığımızda setleri de çok çalışıyoruz. Bu önümüzdeki sezondan itibaren daha da yukarıya çıkacaktır" dedi.

"Detaycı bir teknik direktörüm"

Abdullah Avcı detaycı bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Biraz çok detaycı teknik direktörüm. Ve oyunun içindeki bir maçı seyrederken yaşar gibi ve çalıştıklarımın uygulanıp uygulanmadı ile ilgili bunu saha içinde 90 dakika yaşayan biriyim. Bu maç sonrası büyük yorgunluk yaşatıyor. Yani her anı yaşadığım için müdahale etmek istiyorum. Örnek vereyim, 95. dakikada genç oyuncuya niye bağırdığımı da sorabilirsin, çünkü takımın boyunu kısaltıp bize gol yedirebilirdi bize. Çünkü ben bunu 6 aydır çalışıyorum. Bunu vurgu yapmak ve çalışmam lazım. 32 hafta bir kupa ve birçok verinin yukarı çıktığı yerde çok pragmatik ve gelişen bir oyun. Biraz önce dedim ki, Oyuncu grubuna yardımcı olmaya çalıştı, Oyuncu bana inandı, ekibe inandı. Trabzonspor'un geçmişi zaten bunu itecektir. Ve bununla ilgili çok önemli mesafeler kat ettik. Karışık ve kaotik oyundan daha planlı daha organize oyuna. Hiçbir hafta maçını Trabzonspor rakibine verdi mi? Hiçbir rakip 80-90 dakika sana üstünlük sağlayabildi mi. 10-20 dakika zaten olacaktır. Bence çok önemli gelişim kaydettik. Ancak şampiyon olabilmek için daha üstüne koymamız gerekecek, oyuncu olarak da oyun olarak da" diye konuytu.

"Oyuncu üzerinden hata yapmayız"

Transferde koordinasyonlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Başkan ve yöneticilerimiz, izleme komitesi ve biz koordinasyon halinde yoğun ve detaylı olarak Trabzonspor için en doğrusu hangisi ise hem ekonomik olarak hata yapmamamız lazım. Şunu hata olarak görmeyelim, ben oyuncu üzerinden hata yapmam. Yönetici de izleme komitesi de yapmaz. Ama şehir değişir takım değişir, oyuncu değişir, performansı bunu değişebilir. Yanlış transfer olarak bakılmaması lazım, organizasyon olarak bakmak lazım. Oyuncu üzerinde hata yapmayız. Önemli olan az hata ve mümkün olduğu kadar organizasyonun içine dahil edebilmek. Bunun sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Çok değil ama 5-6 ortalaması var. Ön tarafla ilgili özellikle rekabeti artırmam lazım. Kenar oyuncusu santrfor, bir tanesi kenar oyuncusu, bir tanesi bek. Bu şekilde 5-6 oyuncu üzerinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Yaşı genç bir takımız. Belki bunların yaşı ile ilgili 32 konuşabilir ama 28 bandını yakalamak ligde yarışmak açısından çok önemli. Çünkü iyi bir bek aldık, onun alternatifini çok para vererek alamayız, bu doğru değil, buradaki kaynaktan kullanacağız. O kaynağı uygun oyuncular da var. Serkan ve Hüseyin Türkmen, Parmak 3 senedir oynuyor bu takımda. Farukcan, Ahmetcan oynayacak. Ömür Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu" ifadelerini kullandı.

"Heyecanım çok yüksek"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon için heyecanının yüksek olduğunu belirterek, "Ben bu yörenin insanıyım bu şehri de insanını çok sevdim, karşılıklı birbirimize çok iyi geldik. Kendimi çok iyi hissediyorum, heyecanım yüksek. Ekip olarak iyi bir havamız var" dedi.

"Sörloth'u kim istemez ki"

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın eski golcüsü Sörloth ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Sörloth'u istemez miyim, devre arasında başkanla sohbet ederken 'Oynamıyor gelsin, takımına yardımcı olsun' demiştim. Buradan çıkmış buraya önemli katkılar sağlamış keşke olsa. O sürece bakacağız. Trondsen çalışıyor. Dün kadrodaydı. Bir yandan çekindim tekrar başa dönmeyelim diye çünkü bu süreci çalışarak geçirecekler. İlk defa dün koltukta oturdu. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Bir kalitesi var. Cebimizde inşallah iyi bir joker çıkacak diye bekliyorum" dedi. Avcı, Uğurcan Çakır'ın transfer olması halinde ise kaleci transferi yapacaklarını belirtti.

