Abdullah Avcı, otizmde farkındalık gecesine katıldı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği farkındalık gecesine katıldı. Baltalimanı'nda bulunan Portaxe adlı mekanda düzenlenen "Seçemedikleri hayata ortak ol" otizm farkındalık gecesine Avcı'nın yanı sıra sanatçılar Altay ve Cengiz Kurtoğlu da katıldı. Gecede açıklamalarda bulunan Avcı, “Otizmde farkındalık oluşturmak adına düzenlenen bir organizasyon için buradayız. Bu akşam 6.'sı yapılıyor ve ben de son üç organizasyonda bizzat bulundum. Hafta içinde de derneği kulübümüze davet ettik. Onları tesislerimizde ağırladık. Oyuncularımızla, teknik kadromuzla birlikte oldular. Elimden geldiğince, eğitim ve sağlıkla ilgili yapılan bütün organizasyonların içinde olmaya çalışıyorum. Farkındalık ve destek olmaya çalışıyorum. O gün de bu günlerden bir tanesi. Hayatta en önemli şey sağlık. Allah'ın bize verdiklerini nasıl tekrar iade edebiliriz, çocuklara nasıl destekte bulunabiliriz diye buradayız. Kulübümüze ziyaret ettiklerinde çok mutlulardı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Biz bütün bu organizasyonların içinde bulunmak istiyoruz. Kulübüz ve biz buna destek olmak istiyoruz” dedi.

Cengiz Kurtoğlu ve Altay'ın şarkılarıyla destek olduğu gecede Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın formaları açık arttırmayla satıldı. Katılımlarından dolayı teknik direktör Avcı'ya da plaket verildi.

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş