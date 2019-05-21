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Abdurrahim Albayrak: 'Gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi'

Abdurrahim Albayrak: 'Gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi'
Abdurrahim Albayrak: 'Gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi'

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Gözler hemen Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. İşler hiç bitmiyor. Transfer görüşmelerimiz olacak" dedi.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da katıldığı programda konuştu.

Transfer görüşmelerine başlayacaklarını aktaran Albayrak, "Şimdi herkes kimleri transfer edeceğiz diye mesajları atmaya başladı. Gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. İşler hiç bitmiyor. Aile ortamı ne zaman oluşursa şampiyonluk iddiası daha da artıyor. Biz birlik içinde olduk ve şampiyonluğa ulaştık. Transfer görüşmelerimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Lig bitmeden görüşmeler olmadı. Diagne'yi satmak gibi bir düşüncemiz henüz yok. Onyekuru çok kalmak istiyor. İki santrfor aldık ve kritik golleriyle şampiyon olduk. Hem Mitroglou hem Diagne. Feghouli de çok iyi oynadı. Bu sene daha hazırlıklı olacağız. Son dakikaya bırakmayacağız" dedi.  

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