Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray'ın efsanelerinden ‘Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Kozlu Mezarlığı'nda yapılan anma töreninin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘Tek aşkıydı Galatasaray' diyerek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Şu an Galatasaray'ın tüm başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Galatasaray'ın sporcularına örnek bir kişiliktir. Kendisini ölümünün 29. yılında rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak: "Hiçbir Galatasaraylı'nın unutacağını zannetmiyorum"

Abdurrahim Albayrak ise, merhum Metin Oktay'ın örnek bir insan olduğunu belirterek, "Tüm futbolculara örnek olan herkesin örnek aldığı, Metin isminin bu kadar çok olmasının yegane sebeplerinden olan Metin Oktay'ı tekrar rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı'nın unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay abimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman paraya bakmadı. Her zaman duruşa baktı. Örnek bir insan mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

"Tüm Türkiye ne kadar isabetli transfer yaptığımızı gördü"

Albayrak, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"İyi ve güzel bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yapmış olduğumuz transferlerin ne kadar isabetli olduğunu bütün Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim ve hırsla yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü Bakü'ye gidiyoruz. İnşallah oradan da iyi bir skorla dönmeyi diliyorum."

"Okay Yokuşlu'nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve dün teknik direktör Fatih Terim'in transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladığı Okay Yokuşlu ile ilgili de konuşarak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi tarafından, bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmaya veya kiraya vermeyi düşünmediklerini bize iletti. Biz artık böyle her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, kulübü maliyete sokmadan maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulunun almış olduğu kararla beraber ‘ne kadar verebiliriz' dışına asla çıkmayacağız. Galatasaray taraftarlarına şunu söylemek istiyorum; merak etmesinler. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız bir futbolcumuz var onun yanına bir tane daha ekleme çabası içerisindeyiz. Okay Yokuşlu konusunda da bir değişiklik olursa onu da sizinle paylaşırız" değerlendirmesini yaptı.

"Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok"

Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılılardaki geleceği sık sık konuşulan futbolcu Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ise "10 numara giyen futbolcumuz. Dün akşam gerçekten iyi oynadı bizleri de sevindirdi ama Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da satıldı. İyi oynamayanlar da satıldı. Bu iyi oynadı da illa gidecek veya gitmeyecek diye bir şey yoktur. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem satarız çünkü bu çarkı çevirmek zorundayız. Dünyada futbol ailesinin kaybı 6 milyar Euro. Galatasaray da Türk takımları da dünya takımları da bundan etkilendi. Biz de bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın bir gün yolda kalırız. Çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunları uygulamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bora Akyol