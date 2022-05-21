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ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı

ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı
ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Gaylord kentinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

ABD'yi hortum vurdu: 2 ölü, 44 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Gaylord kentinde hortum etkili oldu. Araçları savurup ağaçları yerinden söken hortum, bir benzin istasyonu, depolar ve evlerde büyük hasara yol açtı. Gaylord Belediye Başkanı Todd Sharrad yaptığı açıklamada, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Sharrard, “Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Acil durum ilan edildi

Michigan Valisi Gretchen Whitmer da Gaylord'a gelerek acil durum ilan edildiğini duyurdu. "Michigan'ın kuzeyi için zor bir hafta oldu" diyen Vali Whitmer, "Gaylord'da zor bir hafta sonu olacağını biliyorum. Biz Michiganlılarız ve güçlüyüz. Özellikle son birkaç yılda birlikte çok zor şeyler atlattık ve bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Hasar tespit çalışmalarının günler süreceği belirtiliyor.

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