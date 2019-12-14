Aç kalan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olarak gösterilen Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için oteller bölgesine indi. Ayının oteller bölgesinde çöp konteynerinden yiyecek araması bir vatandaşın cep telefonuna kayıt edildi. Cep telefonu görüntüsünde ayının bir süre çöp konteynerinde yiyecek aradığı görülüyor. Yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aramasına devam ediyor. Çöp konteynerinden yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çevrede bulunan köpeklerin tepki vermesi üzerine bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

