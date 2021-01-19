Aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ merkezde aç kalan bir tilki doğal ortamında yiyecek bulamayınca yerleşim yerine inerek yiyecek aradı. Zorlu kış şartlarında doğal yaşam ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı. Uzun süre çevrede dolaşan tilki yiyecek bulmakta zorlandı. Site sakinleri tarafından fark edilen ve ürkek davranışlarıyla bir süre yiyecek arayan tilki, umduğunu bulamayınca kaçarak gözden kayboldu.

Tilkiyi fark eden bir site sakini ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ercan Tunç

