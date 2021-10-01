Acar: "Okullarda personel yetersiz"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, okullardaki personel eksikliğinin temizlik hizmetini aksattığını ifade ederek, "Okullarda her türlü tedbiri alarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı konularda çok iyi niyetli olmalarına rağmen sıkıntıları aşmakta zorlanıyorlar. Hamdolsun kurumlarımızda her türlü temizlik malzemesi var; ancak bunları kullanacak personel sıkıntısı var. Temizliği yapılamayan sınıflar ve koridorlar hijyenden uzak tuvalet ve lavabolar var. Bu durum çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını en az salgın kadar tehdit ediyor. Bakanlığımızın YHS'de (Yardımcı Hizmetler Sınıfı) bulunan ancak ihtiyaçtan kaynaklı öğrenim durumları ve kabiliyetleri doğrultusunda farklı görevlendirilen personelin aslî görevlerine çekilmeleri kararı, bakanlığı psikolojik olarak rahatlatmış gibi görünüyor. Fakat okulları rahatlatmadığı gibi bir diğer ihtiyacı da ortaya çıkarıyor. Memur olarak çalıştırıldıkları, il ve ilçe kurumlarından işlerin aksamasına sebep oluyor” dedi.

Acar açıklamalarında İşkur-TYP alımlarında yaşanan sıkıntılara işaret ederek, “İşkur- TYP alımlarında yaşanan süre, ara verme, başlama şartları zorlukları eklenince işin içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Yöneticilerimiz çözüm bulmakta zorlanıyor. Alınması gereken en radikal ve önemli tedbir hijyenin sağlanması için ivedilikle personel ihtiyacının karşılanmasıdır. Devletimizin farklı sebepleri ileri sürerek personel eksikliğini gidermeyi tehir etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz eğitim öğretimin devam ettirilmesi için olağanüstü gayret göstermekte ve fedakarlık yapmaktadır. Binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü birkaç bin metrekarelik alanları az sayıda hizmetli çalışan veya bazı yerlerde hiç olmayan hizmetli çalışan ile bir sonraki güne eğitime hazır hale getirmesi oldukça zor. Bu takdir edilmesi gereken bir fedakarlık elbette, takdir ediyor, teşekkür ediyoruz. Ancak bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Bakanlığımızın çok geç olmadan acil olarak İşkur-TYP çalışanlarının süre ara verme şartlarını çalışan lehine düzelterek ve Pansiyonlu okullar için duyurduğu personel istihdamı sağlayıp çalışanları okullarımızda başlatmalıdır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yönelik PCR testi uygulamasından da bahseden Acar şöyle devam etti:

“Basında yer alan bazı haberlere göre, PCR testi yaptırmayan öğretmenlerin derslere alınmaması, hatalı bir uygulamadır. Eğitimciler çok büyük bir oranda aşı olmuşken (yüzde 92 -93) hâlâ PCR testi ve aşı tartışması üzerinden zorlamalarda bulunmak eğitime katkı sağlamayacak, okulların açık tutulması hedefine de hizmet etmeyecektir. Dayatmalar yerine eğitimcilerin derslerine odaklanması sağlanmalı, moral motivasyonunu bozacak politikalardan uzak durulmalı, PCR testi zorlamasından vazgeçilmelidir.”