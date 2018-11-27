Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı,saat 13:45 sıralarında lüks araçla Silivri Adliye'sine geldi. Silivri Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma yaklaşık 8 dakika sürdü. Ilıcalı ve Subaşı, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz" sorusuna “Evet" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti anlaşmalı olarak boşadı.

“Severek evlendik yürütemedik”

Adliye çıkışında açıklama yapana Acun Ilıcalı,“Her evlilikte boşanmada var, ayrılmakta var. Bizde Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası bir kaç kere konuştuk denedik. Kurtaramadık. Buraya biraz insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı. İkimiz için de demek ki hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın, sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik. Olmadı yürütemedik. Bu konuda ki çirkin dedikodulara, hayali spekülasyonlara, senaryolara rağbet edilmemesini rica ediyoruz. İkimiz de üzgünüz yürümedi. Hayırlısı olsun. İkimiz için de iyi günler olacaktır diye düşüyorum. Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz” dedi.

"Acun abi beatbox yapacağım"

Duruşma sonrası Acun Ilıcalı açıklamada bulunduğu sırada bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması ise sosyal medyada gündem oldu.