İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır" dedi.

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.