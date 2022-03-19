Adana Demirspor, Başakşehir'i üzdü

Maçtan dakikalar
15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.
38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0
48. dakikada Medipol Başakşehir atağında sağdan gelen pası alan Tolga, ceza sahası dışından kaleye yakın bölgeye orta yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top Muric'i aşarak ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Yunus hızla ceza sahası yayına doğru ilerledi. Çalımlarla önünü boşaltan Yunus'un sert şutunda Volkan, topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz Türüç, köşeden ceza sahası dışındaki Trezeguet'i gördü. Trezeguet'nin gelişine şutunda top az farkla dışarı gitti.
75. dakikada ani baskı sonucu rakip yarı sahada topu kazanan Adana Demirspor'da Bjarnason'un ceza sahasına girmeden attığı şut, kaleci Volkan'da kaldı.
80. dakikada Adana Demirspor atağında orta sahada topu alan Bjarnason, pasını sağdaki Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girdi ve derine inerek tekrardan kale önündeki Bjarnason'u gördü. Bjarnason'un gelişine plasesiyle top ağlara gitti. 2-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Muric, Samet, Tayyip, Alper (Rassoul dk. 78), Svensson, Gökhan, Stambouli, Yunus (Erhun dk. 90 ?), Akintola (Balotelli dk. 64), Vargas, Assombalonga (Bjarnason dk. 64)
Yedekler: Vedat, Sinan, Belhanda, İsmail, Djokovic, Simon Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Lucas, Şener (Pizzi dk. 86 ?), Berkay (Tolga dk. 46) Chadli, Trezeguet (Emre dk. 86 ?), Salih (Aleksic dk. 46), Deniz, Okaka
Yedekler: Muhammed, Epureanu, Gulbrandsen, Bedirhan, Muhammet, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Tayyip (dk. 38), Bjarnason (dk. 80) (Adana Demirspor), Aleksic (dk. 48) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Yunus, Balotelli (Adana Demirspor) Ndayishimiye, Tolga (Başakşehir)
Umutcan İşledici - Zafer Şahin