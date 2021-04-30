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Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 26 yıllık hasrete son vermek istiyor

Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 26 yıllık hasrete son vermek istiyor
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 26 yıllık hasrete son vermek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 9 maç önce takımın başına gelen Samet Aybaba ile 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için çalışıyor.

Ligde 64 puanla lider durumda olan ve rakiplerine karşı averaj üstünlüğü bulunan mavi-lacivertli ekip, 22 Şubat'ta teknik direktörlük değişikliğine giderek Samet Aybaba ile anlaştı.

Adana Demirspor, 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı Bandırmaspor'u 2-0, Yılport Samsunspor'u 2-0, İstanbulspor'u 2-0 yendi. 3 maç boyunca yenilmeyen takım, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından tekrar kazanma serisi yakalayan Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0, Akhisarspor'u 3-2, Altınordu'yu 1-0, GZT Giresunspor'u 3-0 geçen hafta ise Tuzlaspor'u ise 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider oldu.

Yarın Yeni Adana Stadı'nda Balıkesirspor ile karşılaşacak mavi-lacivertli ekip antrenmanlarını sürdürüyor. Adana Demirspor, Balıkesirspor'u ve ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Menemenspor maçını kazanıp 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

Umutcan İşledici

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