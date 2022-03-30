Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti

Adana Demirspor, 4 Nisan'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde yaptıkları idmanla günü tamamlayan futbolcular, antrenman sonrası 20 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavi-lacivertli takıma 50 kilo etin kullanıldığı 20 metrelik boru kebabı ikramında bulundu. Kulüp personeli ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenman sonrası bir araya gelen mavi-lacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti.