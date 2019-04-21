Adana derbisinde gol sesi çıkmadı

Maçtan dakikalar

2. dakikada Adanaspor'un atağında orta sahada topla buluşan Gökhan, Adana Demirspor savunmasının arasına havadan bir pas gönderdi. Topu önüne alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak çok zayıf bir şut atarak pozisyondan faydalanamadı.

41. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanatan geliştirdiği atakta Legear'ın ortasında top savunmadan sekti. Ceza yayının üzerinde topu önünde bulan Erdal, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve sol çaprazdan arka direğe orta yaptı. Legear'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

51. dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına geçen Levent'in şutunda kaleci Karacic, topu köşeden kornere çeldi.

58. dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor'da ceza sahasında topla buluşan Gladky, topu kontrol etti. Uygun bir arkadaşını arayan Gladky topu Vedat'a gönderdi. Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

69. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahasının önünde topla buluşan Kage, çalımlarla kaleye ilerledi. Kage ceza sahasının sol çaprazından ayağının dışıyla şutunu yaptı. Kaleci Karacic, bu şutta başarılı oldu ve topu çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Adanaspor: Karacic, İhsan (Göksü dk. 48), Digao, Özkan, Hakan, Bumba, Furkan, Gökhan (Eren dk. 85 ?), Abdulkadir, Ahmet (Kone dk. 79), Bagayoko

Yedekler: İrfan Can, Enes, Kenan, Feczesin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Adana Demirspor: Çağlar, Adil, Mitrovic, Kaan, Semih, Berk (Kage dk. 66), Legear (Levent dk. 46), Erdal, Süleyman, Pote (Vedat dk. 46), Gladky

Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Emre, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı kart: Erdal (Adana Demirspor)

Rüşan Anıl Atar