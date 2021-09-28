Adana'da arama yapılan otomobilde tarihi eser bulundu

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Bolatpınar Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında, İ.D. isimli şahsın kullandığı otomobilin arka koltuğunda bir adet metal arama dedektörünün bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın aracında detaylı arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 1 adet metal detektörü, 18 adet sikke, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 3 adet yüzük ve 15 adet metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.