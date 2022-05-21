Adana'da bin 735 polisle Huzur ve Güven uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde bin 735 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenledi. Kenti birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 16 bin 316 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Trafik yönünden 5 bin 690 araç kontrol edildi. 2 araç trafikten men edilirken 37 araca 88 bin 797 TL para cezası uygulandı. 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük yapıldığı belirlenen 3 iş yerine tutanak tanzim edildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 11 kişiye 3 bin 47 TL idari para cezası uygulandı. Bir kişinin üzerinde 3 adet sahte polis muhabiri kartı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kesici delici alet ve 468 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Süleyman Cenk İdaye

