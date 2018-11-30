Adana'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor evinde Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Gökhan'ın ara pasında Hamza'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan auta çıktı.

46. dakikada Caner'in çalımlarla ceza sahasına kadar girerek çaprazdan sert şutunda top kaleci Karacic'den döndü.

51. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bumba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe de çarpan topu kaleci Akın kornere çeldi.

90. dakikada Kone'nin uzaktan sert şutunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran

Adanaspor: Goran, Veli, Hakan, Feczesin, Berkan (Digao dk. 88 ?) Onur, Bumba, Kone, Özkan, Gökhan (Ahmet dk. 81 ?), Abdulkadir (Doğanay dk. 49)

Yedekler: İrfan, Ahmet, Rodrigo, Renan, Andaç, Eren

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hatayspor: Akın, Kubilay, Hamza (Soner dk. 90 ?), Selim (Korkisho dk. 80 ?), Gökhan (Diallo dk. 62), Yılmaz, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Caner

Yedekler: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Sinan

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Sarı kartlar: Gökhan, Hamza (Hatayspor), Hakan, Ahmet (Adanaspor)