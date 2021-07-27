Adana'da iki ayrı orman yangını

Alınan bilgiye göre, Sarıçam'a bağlı Mustafalar mevkiinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına, karadan ve havadan 3 helikopter ve 1 uçak ile müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İkinci orman yangını Kozan ilçesinde çıktı

İlçeye bağlı Horzum Yaylasında saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 45 orman yangın söndürme işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ile müdahale ediliyor.

Yaklaşık 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisi ile büyümemesi için ekipler, yangına bir çok noktadan müdahale ediyor.