İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da, otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Adana'da, otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Adana'da, otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Tarihi Demir Köprü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı üzerinde seyir halindeki Nevzat Aydın yönetimindeki 01 VG 141 plakalı otomobil ile Selda Özen idaresindeki 01 VP 007 plakalı otomobil, Tarihi Demir Köprü girişinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Selda Özen ile yanında bulunan Saadet ve Ahmet Hakim Özen yaralanırken diğer sürücü Nevzat Aydın ve yanında bulunan Hanım, Lalihan, Semra ve bebek Semra Aydın yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgi tahkikat başlatıldı.

Neriman Çelebi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.