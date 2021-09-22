Adana'da sahte çeklerle 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye



İLGİLİ HABER 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı

İLGİLİ HABER İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi