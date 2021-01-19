Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramalarda 64 gram bonzai, 31 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 112 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe

