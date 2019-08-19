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Adana'daki PKK operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Adana'daki PKK operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Adana'daki PKK operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında halkı provoke etmeye yönelik, bölücü terör örgütü PKK'nın ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı olarak 23 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Firari 6 zanlının yakalanması için operasyonlar devam ediyor.  

Fatih Keçe

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